В сети обнаружили базу с данными 1 млн автомобилистов

На одном из сайтов выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья. В ней содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей.

Архив с базой данных автомобилистов обнаружил «Коммерсант». В нем содержатся файлы Excel в целом примерно на 1 млн строк с личными данными водителей по Москве и Московской области, актуальными на конец 2019 года. Начальная цена — $1,5 тыс.

Эксперты предполагают, что база заинтересует угонщиков и «мастеров» социальной инженерии — получения ценной информации с помощью психологических уловок. Так, данные VIN-номера позволяет получить информацию об установленной на авто сигнализации, а данные владельца помогают определить место парковки.