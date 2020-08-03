С нового учебного года за каждым классом закрепят отдельный кабинет. И впускать будут с разных входов

С 1 сентября школы должны вернуться к традиционному формату обучения с соблюдением всех правил Роспотребнадзора.

Об этом пишет «РГ».

«Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет, — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. — Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей».

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Речь идет о о санитарных правилах СП 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020. В них детально прописано, какие меры безопасности будут соблюдать школы до конца года. К примеру, за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам.

Исключение — занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Издание отмечает, что главное — чтобы учителя приходили к детям в классы, а не наоборот. Классы провериваются\во время перемен, коридоры — во время уроков.

Самая трудновыполнимая задача, по мнению школ — это минимизировать контакты детей изх разныхъ классов, с учетом, что приходят тк началу занятий все вместе. Роспотребнадзор для этого рекомендует использовать все входы в школу.

«Перед сотрудниками образовательных организаций стоит задача не только дать детям знания, но и сохранить их здоровье. Необходимо постараться, чтобы дети из разных классов не находились друг с другом в одном помещении, в бассейне в том числе. Посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными классами», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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Скорее всего, нужно будет составлять детальные планы, в какой выход, какой класс и в какое время должен пройти. Чтобы избежать массовых скоплений.

«Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ждем увеличения затрат на ту же дезинфекцию. Которые, вполне возможно, будут компенсировать родители.