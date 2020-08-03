Крупные компании остались без господдержки. Причин несколько

Более 60% крупных российских компаний не получили налоговую господдержку в период пандемии, показало исследование КПМГ «Антикризисные меры-2020: налоговые аспекты»
Налоговыми каникулами воспользовалось только 2% крупных компаний, еще 11% планирует обратиться за господдержкой в будущем, пишет РБК, ознакомившись. При этом 97% из них ждут падения доходов, а почти четверть (24%) уже приняли решение о сокращении сотрудников.
Даже включение в список системообразующих компаний не стало гарантией доступа к налоговым преференциям, отмечает КПМГ. Многие системообразующие компании не стали обращаться за помощью из-за сложной процедуры и дополнительных критериев (например, компании должны быть готовыми предоставить информацию о конечных бенефициарах и поделиться коммерческой тайной).
Причина недоступности налоговых каникул — одной из самых востребованных мер у бизнеса — в сложной процедуре получения отсрочки, отмечает КПМГ. Нужно собрать большой пакет документов, а многие региональные УФНС ранее не сталкивались с обращениями по предоставлению отсрочек. Кроме того, отсрочка предоставляется только после появления задолженности. По этой причине льгота маловостребована, ведь с долгами по налогам, в частности, нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты.
Существенной проблемой для бизнеса стала и привязка отнесения к пострадавшей отрасли по основному ОКВЭД, заявленному в ЕГРЮЛ, а не по доле фактического дохода от основного вида деятельности, указывают эксперты КМПГ. Из-за этого многие компании, реально работающие в пострадавших от пандемии отраслях, не могут получить господдержку.
По данным ФНС на середину июля, общая сумма отсрочки по налогам для крупного бизнеса (в основном из сферы авиаперевозок, транспорта, туризма, гостиничного бизнеса) составила 10,5 млрд руб. — это в разы меньше, чем отсрочка для предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций (140 млрд руб.), которым льгота предоставляется автоматически. Крупные же компании могут претендовать на отсрочку по налогам лишь по заявлению в случае падения доходов более чем на 10% или убытков. В ФНС ожидают, что поток заявлений от крупных компаний к осени вырастет.