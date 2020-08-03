Крупные компании остались без господдержки. Причин несколько

Более 60% крупных российских компаний не получили налоговую господдержку в период пандемии, показало исследование КПМГ «Антикризисные меры-2020: налоговые аспекты»

Налоговыми каникулами воспользовалось только 2% крупных компаний, еще 11% планирует обратиться за господдержкой в будущем, пишет РБК, ознакомившись. При этом 97% из них ждут падения доходов, а почти четверть (24%) уже приняли решение о сокращении сотрудников.

Даже включение в список системообразующих компаний не стало гарантией доступа к налоговым преференциям, отмечает КПМГ. Многие системообразующие компании не стали обращаться за помощью из-за сложной процедуры и дополнительных критериев (например, компании должны быть готовыми предоставить информацию о конечных бенефициарах и поделиться коммерческой тайной).

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Причина недоступности налоговых каникул — одной из самых востребованных мер у бизнеса — в сложной процедуре получения отсрочки, отмечает КПМГ. Нужно собрать большой пакет документов, а многие региональные УФНС ранее не сталкивались с обращениями по предоставлению отсрочек. Кроме того, отсрочка предоставляется только после появления задолженности. По этой причине льгота маловостребована, ведь с долгами по налогам, в частности, нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты.

Существенной проблемой для бизнеса стала и привязка отнесения к пострадавшей отрасли по основному ОКВЭД, заявленному в ЕГРЮЛ, а не по доле фактического дохода от основного вида деятельности, указывают эксперты КМПГ. Из-за этого многие компании, реально работающие в пострадавших от пандемии отраслях, не могут получить господдержку.

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По данным ФНС на середину июля, общая сумма отсрочки по налогам для крупного бизнеса (в основном из сферы авиаперевозок, транспорта, туризма, гостиничного бизнеса) составила 10,5 млрд руб. — это в разы меньше, чем отсрочка для предприятий малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций (140 млрд руб.), которым льгота предоставляется автоматически. Крупные же компании могут претендовать на отсрочку по налогам лишь по заявлению в случае падения доходов более чем на 10% или убытков. В ФНС ожидают, что поток заявлений от крупных компаний к осени вырастет.