⚡ Минфин начал процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром

Россия запустила процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщили в Минфине.

Министерство провело переговоры с Минфином Кипра по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые наш Минфин пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый Российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу денег с территории России через Кипр.

Компромиссные варианты, предложенные российской стороной, не были приняты Кипром. Поэтому Минфин запустил процедуру денонсации соглашения.