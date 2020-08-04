Люди выступают за принятие закона «О зарплате»

Заработная плата граждан должна регулироваться с помощью федеральных законов, считает инициативный гражданин, разместивший на сайте РОИ свое предложение.

Автор инициативы сетует, что минимальная заработная плата может в сотни и да же в тысячи раз отличаться от максимальной. Такая разница приводит к возникновению у трудящихся с низкими зарплатами чувство ненависти к своему работодателю, который лично сам себе и своим приближенным назначает высокие зарплаты.

Суть предложения:

Принять закон о заработной плате. В нем четко сформулировать определение, что есть такое заработная плата, как она формируется и определить ее минимальную и максимальную границы в зависимости от физических и умственных затрат.

Также в законе прописать дополнительные выплаты при оценке результатов труда, в виде премий или надбавок, за конкретные достижения или переработки.

Расчет зарплат производить с привязкой к средней заработной плате в конкретном регионе.

Минимальная зарплата должна позволять трудящемуся: создавать семью, растить не менее двух (а лучше трех) детей, снимать жильё или, без ущерба для семьи, оплачивать ипотеку, раз в год проводить полноценный отпуск для восстановления физических сил и здоровья и возможность повышать своё профессиональные знания.

Максимальная зарплата от минимальной может отличаться в разы и зависеть от физических и умственных затрат работника.

В написании закона о зарплате должны привлекаться психологи, социологи, специалисты здравоохранения.