Люди выступают за принятие закона «О зарплате»

Заработная плата граждан должна регулироваться с помощью федеральных законов, считает инициативный гражданин, разместивший на сайте РОИ свое предложение.
Автор инициативы сетует, что минимальная заработная плата может в сотни и да же в тысячи раз отличаться от максимальной. Такая разница приводит к возникновению у трудящихся с низкими зарплатами чувство ненависти к своему работодателю, который лично сам себе и своим приближенным назначает высокие зарплаты.
Суть предложения:
Принять закон о заработной плате. В нем четко сформулировать определение, что есть такое заработная плата, как она формируется и определить ее минимальную и максимальную границы в зависимости от физических и умственных затрат.
Также в законе прописать дополнительные выплаты при оценке результатов труда, в виде премий или надбавок, за конкретные достижения или переработки.
Расчет зарплат производить с привязкой к средней заработной плате в конкретном регионе.
Минимальная зарплата должна позволять трудящемуся: создавать семью, растить не менее двух (а лучше трех) детей, снимать жильё или, без ущерба для семьи, оплачивать ипотеку, раз в год проводить полноценный отпуск для восстановления физических сил и здоровья и возможность повышать своё профессиональные знания.
Максимальная зарплата от минимальной может отличаться в разы и зависеть от физических и умственных затрат работника.
В написании закона о зарплате должны привлекаться психологи, социологи, специалисты здравоохранения.
Инициатор отмечает, что принятие такого закона даст несколько положительных эффектов:
- уйдет социальная напряженность среди граждан страны;
- улучшится демографическая ситуация в стране;
- чиновники будут проявлять рвение к изысканию резервов для роста средней зарплаты в регионе;
- вырастет производительность труда ввиду заинтересованности трудящихся в росте финансовой оценки их трудовой деятельности;
- увеличится поступление налогов в госбюджет;
- вырастет покупательская способность граждан;
- повысится потенциал рынка.