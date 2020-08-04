Рабочий день стал длиннее из-за удалёнки

Перевод сотрудников на удаленку в связи с пандемией COVID-19 привел к тому, что продолжительность рабочего дня выросла, а число совещаний увеличилось.

К такому выводу пришли авторы исследования из Национального бюро экономических исследований (NBER, некоммерческая организация), изучившие деятельность 20 тыс. компаний в 16 городах США, Европы и Израиля. О итогах исследования пишет РБК.

Сравнив их деятельность до и во время пандемии, аналитики пришли к выводу, что продолжительность рабочего дня в среднем увеличилась на 48,5 минуты. В некоторых городах (Лос-Анджелесе и Чикаго) этот показатель в мае вернулся к докризисному уровню, однако в Европе люди по-прежнему работают дольше обычного.

Помимо этого количество совещаний во время пандемии выросло на 13%.

При этом, однако, эксперты Гарвардской школы экономики и Университета Нью-Йорка отмечают, что служебные переговоры уменьшились по времени. Вырос и объем электронной переписки. Число электронных писем между сотрудниками увеличилось примерно в полтора раза.