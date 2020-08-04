Как получить бумажное свидетельство о постановке на учет в ИФНС

Как получить на бумаге свидетельство о постановке ООО на учет в территориальном налоговом органе? Если при смене адреса получили его в электронном виде.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«В 2019 году ООО поменял юрадрес на территории Москвы ( сменили ИФНС): через личный кабинет налогоплательщика отправили Р14001 и в ответ получили в электронном виде лист записи и Свидетельство о постановке на налоговый учёт (новый КПП). Вопрос: Как получить Свидетельство на бумаге? Нотариус требует для смены директора».

Вообще, должно быть достаточно выписки из ЕГРЮЛ, но некоторые нотарицсы перестраховываются. Получить можно в территориальной ИФНС по запросу.

Вот что пишут в комментариях:

📌 Реклама Отключить

«Заказать в своей налоговой по месту регистрации, но сейчас оно не на гербовой бумаге, обычная ч/б копия».

Автор поста уточняет:

«Заявление в произвольной форме? Пошлина?».

При заявлении от директора ООО вроде без пошлины. Либо стандартная за получение сведений из ЕГРЮЛ 200 руб.

А вот более конкретный совет:

«Заявление в произвольной форме и пошлина 200 рублей за предоставление копий документов из ЕГРЮЛ. Если нужно срочно, то сделают на следующий день за 400 рублей».

Главное, указать от кого, ИНН, ОГРН, фирменное наименование. Если по доверенности представитель, то приложить доверенность. Если сам директор поедет, поставить его подпись, заверить печатью (если печать используется).

Кстати, если получили свидетельство в электронном виде, у нотариуса есть услуга по переводу его в бумажный формат. Вот только сертификат ключа ЭЦП действует 1 год, и через год эта бумага «превратится в тыкву».