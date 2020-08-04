Порог для налогового резидентства в 2020 году снижен до 90 дней

Физлица, находившиеся на территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получили право признать себя российскими налоговыми резидентами в 2020 году на основании подаваемого в налоговые органы заявления.

Такие поправки внесены в Налоговый кодекс Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 265-ФЗ.

Заявление составляется в произвольной форме, при этом оно должно содержать ФИО и ИНН физического лица. Его надо представить в налоговый орган по месту жительства (пребывания) в срок не позднее 30 апреля 2021 года, можно вместе с 3-НДФЛ.

Этим же законом внесены многочисленные поправки, касающиеся налогообложения IT-отрасли.