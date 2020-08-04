Банк списал комиссию в полмиллиона за репутационный риск. Суды сказали, что он был неправ

Гражданин отсудил у банка повышенную комиссию за тот самый 115-ФЗ. Комиссия составила 500 327 рублей за репутационный риск банка.
Гражданин Косенков Е.В. имел счет ПАО «Совкомбанк», где комиссия за переводы составляла 1% от суммы, не менее 100 рублей и не более 1 500 рублей. Примечанием к тарифам банка предусмотрено, что при выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск для банка, банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за совершение любых операций в размере 10% от суммы операции.
Банку не понравилась операция по зачислению крупной суммы на счет клиента и по причине репутационного риска банком отказано клиенту Косенкову Е.В. в совершении каких-либо операций по его счету за исключением возврата средств в банк плательщика с одновременным повышением комиссии за операцию до 10%.
Банком произведено списание комиссии в размере 500 327 р. за операцию по возврату денежных средств в связи с закрытием счета.Списание комиссии в размере 10%, а не 1% Косенков Е.В. считал неправомерным и обратился в суд.
Дело дошло до Верховного суда, который постановил вернуть незаконно удержанную комиссию клиенту, руководствуясь следующими правовыми нормами.
- В силу требований закона N 115-ФЗ банк вправе относить сделки клиентов к сомнительным, что влечет определенные последствия, а именно приостановление соответствующей операции или отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом право банка взимать комиссию за совершение расчетно — кассовых операций в повышенном размере в целях борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, в случае отнесения сделки клиента к сомнительным данным федеральным законом не предусмотрено.
- В связи с этим возложение на клиента банка расходов по проведению данного контроля, в том числе путем установления специального тарифа при осуществлении банковских операций в зависимости от того, являются или не являются они следствием такого контроля, недопустимо.
- Тарифные условия банка, предполагающие возможность взыскания повышенного размера комиссии за операции по счету клиента, несущие репутационный риск для банка, ущемляют права потребителя, поскольку понятие «репутационный риск» в договоре не раскрывается, что дает право банку произвольно его толковать.