Банк списал комиссию в полмиллиона за репутационный риск. Суды сказали, что он был неправ

Гражданин отсудил у банка повышенную комиссию за тот самый 115-ФЗ. Комиссия составила 500 327 рублей за репутационный риск банка.

Гражданин Косенков Е.В. имел счет ПАО «Совкомбанк», где комиссия за переводы составляла 1% от суммы, не менее 100 рублей и не более 1 500 рублей. Примечанием к тарифам банка предусмотрено, что при выявлении обстоятельств, дающих основание полагать, что операции по счету клиента несут репутационный риск для банка, банк имеет право в одностороннем порядке установить тариф за совершение любых операций в размере 10% от суммы операции.

Банку не понравилась операция по зачислению крупной суммы на счет клиента и по причине репутационного риска банком отказано клиенту Косенкову Е.В. в совершении каких-либо операций по его счету за исключением возврата средств в банк плательщика с одновременным повышением комиссии за операцию до 10%.

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Банком произведено списание комиссии в размере 500 327 р. за операцию по возврату денежных средств в связи с закрытием счета.

Списание комиссии в размере 10%, а не 1% Косенков Е.В. считал неправомерным и обратился в суд.

Дело дошло до Верховного суда, который постановил вернуть незаконно удержанную комиссию клиенту, руководствуясь следующими правовыми нормами.