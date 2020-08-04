Обновлен состав сведений перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом по кадастровой стоимости

Приказом ФНС от 30.06.2020 № ЕД-7-21/409@ утвержден состав сведений, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества организаций, налоговая база для которых определяется по кадастровой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

Новый приказ предусматривает:

внесение в состав сведений кадастрового номера объекта недвижимости, если такой номер содержится в Едином государственном реестре недвижимости;

исключение из состава сведений информации о едином недвижимом комплексе. Также теперь при формировании перечня необязательно указывать адрес объекта недвижимого имущества. При наличии адреса эти сведения могут вноситься в перечень по усмотрению органа субъекта РФ, уполномоченного на определение перечня;

исключение из формата представления сведений избыточных элементов, в том числе наименования, даты и номера акта уполномоченного органа субъекта РФ об утверждении перечня, КПП и ОГРН указанного органа;

применение утверждённого порядка направления сведений, подлежащих включению в перечень, в налоговый орган по субъекту РФ.

Перечни административно-деловых и торговых объектов, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости, ежегодно формируют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. Они размещают их на собственных официальных сайтах или на официальных сайтах регионов, а также направляют в налоговые органы.