Предлагают поднять порог с 1 млн до 5 млн по вкладам, доход с которых подлежит уплате 13% НДФЛ

Депутаты от ЛДПР предлагают поднять порог по размеру налогооблагаемых вкладов с 1 млн до 5 млн.

На «Клерке» писали о новом налоге на проценты со вкладов, принятом весной с подачи Путина как антикоронакризисной мере.

В силу эти поправки вступают с 2022 года.

По мнению авторов законопроекта, при повышении планки до 5 млн руб. нововведение затронет только высоко обеспеченных граждан, что является социально справедливым.

Законопроект внесен в Госдуму вместе с отрицательным заключением правительства на него. Правительство напоминает, что принятие закона реализовано в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов РФ от предусмотренного снижения тарифов страховых взносов для субъектов МСП с 30% до 15% с выплат физическим лицам, превышающих минимальный размер оплаты труда.

«Учитывая изложенное, представленный законопроект правительство РФ не поддерживает», — говорится в отзыве.

По материалам «Интерфакс».