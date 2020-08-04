Профсоюзы поддержали проекты об ограничении удержаний из зарплаты

Два законопроекта (№ 956528-7 и № 956530-7), которые направлены на обеспечение справедливой неприкосновенности минимального (не ниже МРОТ) размера доходов должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, на днях рассмотрели на совещании, где выступили представители партии «Единая Россия», Минэкономразвития, Минтруда, Минюста, Центробанка и Сбербанка, профсоюзов, службы приставов и главы регионов.

Законопроекты подготовлены депутатами партии «Единая Россия», при активном участии Минэкономразвития.

Федерация профсоюзов поддерживает их концептуально, однако считает необходимым доработку, поскольку оба проекта законов не вполне отвечают цели по обеспечению неприкосновенности минимального размера доходов, необходимых для существования не только должника, но и членов его семьи, отметил Николай Гладков, секретарь ФНПР.

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Первый из двух законопроектов внесенных в Госдуму на рассмотрение должен обеспечивать неприкосновенность минимума доходов должника, но практически он содержит положения, снижающие правовую защиту граждан.

Например, в нем предлагается замена слов «членов его семьи» на «лиц, находящихся на его иждивении». Категория «иждивенец» не имеет законодательного определения, является оценочной, а факт нахождения на иждивении подлежит установлению в судебном порядке. Если один из супругов, являющийся членом семьи должника, не будет признан иждивенцем, то произойдет уменьшение суммы денежных средств, подлежащих учету при определении неприкосновенного минимума имущества, неподлежащего взысканию.

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Применение принципа неприкосновенности минимума имущества вообще не предполагается в первом законопроекте, посетовали в ФНПР.

Фактически вводится новый принцип «должник не может быть лишен права распоряжаться доходами в размере величины прожиточного минимума за месяц».

Второй законопроект предусматривает дополнение статьи 138 ТК положением о том, что удержания из зарплаты работника по общему правилу должны производиться в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», который закрепляет право работника распоряжаться зарплатой в размере величины прожиточного минимума за месяц.

При решении данного вопроса, по мнению ФНПР, стоит учитывать в первую очередь принципы ТК: своевременной и в полном размере выплаты справедливой заработной платы; неприкосновенности минимума имущества необходимого для существования должника и его семьи. Также важно принимать во внимание нормы Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах: право каждого на вознаграждение, обеспечивающего как минимум удовлетворительное существование для него (трудящегося) и его семьи; право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи. На данный момент, законопроекты содержат положения не соответствующие данным нормам.

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ФНПР считает, что учет фактического имущественного положения должника и членов его семьи должен предшествовать вынесению решения о размере удержаний из зарплаты должника.