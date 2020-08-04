Суд обязал Аэрофлот выплатить почти 30 млн рублей вдове умершего в рейсе пилота

Кировский районный суд Омска 3 августа обязал «Аэрофлот» выплатить вдове умершего в рейсе Дамира Ахметова Анастасии 29,7 млн руб. единовременного пособия, сообщила пресс-служба суда.

Эта сумма — размер средней зарплаты Ахметова за 10 лет, по коллективному трудовому договору «Аэрофлот» обязан выплатить ее семье пилота в случае смерти последнего при исполнении служебных обязанностей, пояснил «Ведомостям» президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

Ахметов был вторым пилотом, во время рейса «Аэрофлота» Москва — Анапа в ноябре 2019 г. он потерял сознание прямо за штурвалом, экипаж вынес его в салон, пытался оказать помощь, но Ахметов умер от инфаркта. «Аэрофлот» платить в досудебном порядке отказался, мотивировав это тем, что пилот умер не за штурвалом, а значит, не при исполнении служебных обязанностей.

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Судья признал незаконным составленный авиакомпанией акт о несчастном случае со смертельным исходом и обязал составить акт о несчастном случае на производстве, сообщила пресс-служба суда.

Решение суда еще не вступило в силу. «Аэрофлот» планирует обжаловать решение. Позиция авиакомпании основана на следующем: заболевание пилота не относится к перечню нормативно установленных профессиональных заболеваний, есть основания полагать, что пилот мог знать о заболевании и скрывать его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров рейса. То заболевание, которое стало причиной смерти пилота, даже стандартными инструментальными методами контроля пропустить было невозможно, а это означало бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полетов по состоянию здоровья; поэтому вызывают вопросы и обстоятельства прохождения медицинской комиссии.

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Пилот российской авиакомпании не согласен с позицией «Аэрофлота»: «Положительное заключение ВЛЭК — это юридический документ, позволяющий пилоту подниматься в небо, если у компании есть в нем сомнения, то надо разбираться с комиссией и добиваться там при наличии нарушений возбуждения уголовных дел. Но если заключение есть, то „Аэрофлот“ обязан заплатить за гибель пилота».