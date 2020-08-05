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Если ИП перейдет с УСН на НПД, то вернутся обратно можно будет не раньше, чем через год

Если индивидуальный предприниматель перешел с УСН на НПД, то добровольно вернутся на упрощенку он сможет не ранее, чем через год. Это следует учитывать тем ИП, которые сейчас собрались временно переходить на налог на профессиональный доход из-за кризиса.

В законе № 422-ФЗ о налоге на профессиональный доход указано, что лица, утратившие право на применение специального налогового режима вправе уведомить налоговый орган по месту жительства о переходе на упрощенную систему налогообложения в течение 20 календарных дней. И в этом случае они могут применять УСН с даты снятия с учета плательщика НПД.

Но ключевые слова тут «утратившие право». Т.е. это про тех ИП, которые перестали соответствовать требованиям части 2 статьи 4 закона 422-ФЗ. Например, наняли работника. Речи о добровольном переходе не идет.

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Согласно пункту 7 статьи 346.13 Налогового кодекса, налогоплательщик, перешедший с УСН на иной режим налогообложения, вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через один год после того, как он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения.

Таким образом, если ИП перейдет с УСН на НПД, например, с августа 2020 года, то добровольно вернутся на упрощёнку он сможет только с 1 января 2022 года. Поскольку в середине года в общем случае на УСН перейти нельзя.

Такой позиции придерживаются налоговые органы. Вот такой ответ на запрос был получен из налоговой Санкт-Петербурга

Однако у предпринимателей всегда есть в запасе манёвр — можно перестать быть ИП и зарегистрироваться по новой. И при регистрации подать уведомление о применении УСН. Только надо перед закрытием ИП сняться с учета по НПД, а то ведь применять эту систему налогообложения могут лица, не зарегистрированные как ИП.

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