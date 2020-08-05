Если ИП перейдет с УСН на НПД, то вернутся обратно можно будет не раньше, чем через год

"цчастниками" поправьте текст
Давайте мне эти 94 млн, мой неискуственный интеллект мгновен...
И да... Посколь уж зашла речь об увеличении расходов, то нел...
Это притом, что регионам предложили сократить бюджеты на 10%...
Для простых смертных эти цифры, как астрофизика...
Потенциально декриминализовать бизнес? )))
Трудовой Кодекс - это и есть федеральный закон, вообще-то. Т...
Да понятно что не из своих личных возвращать будут. Но бюдже...
Да все вроде уже устаканили. Правда в свою пользу но это не ...
было бы здорово сделать еще гайд по продажам кофе на https:/...
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так прибылью хотят сделать всю выручку
Думаю, что работу придется искать налоговикам
Ключевое слово -принадлежат.) Только государству или кому-то...
Роснефть вроде как государственное предприятие. Вас это силь...
Я работаю в 1С 8.3 в облаке. Замечательно. Можно всегда позв...
Марьяна, нЕчего там возвращать - недра и все серьёзные предп...
А что ТК не достаточно. ? Там есть определение ЗП, надо ещё ...
В теме про 1% взносов ИП есть ответ
Для начала, поставьте вашей ведущей нормальный микрофон......
Сокращение штата не рассматривали?
Ну так пусть з/п федеральные законы и платят. То есть все ра...
Интересно по какой статье законодательства это могут просить...
Мдаам...вот к чему пришли так это к одному дню в год на себя...
Утопия...От того, что после принятия этого закона появятся д...
никто не боится никуда ехать, просто сдавать анализ по приле...
принцип "от каждого по способностям, каждому по потребн...
Эй, редакция, что это ты такая добренькая сегодня???
Да, это на клерке неудобно: не отредактировать даже свежеотп...
Так я как раз это и имела в виду.
Это лишь дополнительная степень свободы, которая позволяет н...
его отнесли от штурвала на 2 метра (в воздухе). Скажите, что...
"Родина тебя бросит, сынок. Всегда." (с) Бабченко...
В недавнем электронном голосовании по поправкам в Конституци...
Хорошая статья. Теперь хоть стало понятно, какая касса нужна...