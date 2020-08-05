Если ИП перейдет с УСН на НПД, то вернутся обратно можно будет не раньше, чем через год

Если индивидуальный предприниматель перешел с УСН на НПД, то добровольно вернутся на упрощенку он сможет не ранее, чем через год. Это следует учитывать тем ИП, которые сейчас собрались временно переходить на налог на профессиональный доход из-за кризиса.

В законе № 422-ФЗ о налоге на профессиональный доход указано, что лица, утратившие право на применение специального налогового режима вправе уведомить налоговый орган по месту жительства о переходе на упрощенную систему налогообложения в течение 20 календарных дней. И в этом случае они могут применять УСН с даты снятия с учета плательщика НПД.

Но ключевые слова тут «утратившие право». Т.е. это про тех ИП, которые перестали соответствовать требованиям части 2 статьи 4 закона 422-ФЗ. Например, наняли работника. Речи о добровольном переходе не идет.