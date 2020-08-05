Как будут доказывать незаконные финансовые операции: бесплатный вебинар

Верховный суд в июле обобщил новые подходы судов в противодействии незаконным финансовым операциям. Приглашаем на бесплатный вебинар.

8 июля ВС выпустил «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям». Этот обзор можно скачать во вложении.

Что тут самое интересное:

Стало сложнее получить судебный приказ на взыскание долга. Отказ будет, если суд усмотрит признаки нарушения публичных интересов.

Суды могут выносить частные определения в отношении органов полиции. Тем самым давая им сигнал об обнаружении признаков экономических преступлений.

Если суд видит признаки легализации доходов, он не только откажет в иске, но еще и привлечет Росфинмониторинг и прокуратуру.

Учитывая, что легализация доходов через судебную систему в данный момент наиболее труднодоказуема, суды стараются совершенсововать инструменты для ее выявления и противодействия.

Один из способов — подается одно и то же требование в несколько судов в отношении одного и того же ответчика. Причем, ответчик требования признает и готов исполнить. Суд же в этом видит схему по легализации доходов.

А вот как быть честному бизнесу, чтобы не попасть под горячую руку?

Об этом расскажет на вебинаре спикер Никита Филиппов, заведующий адвокатского бюро «Де-юре».

Вебинар пройдет 18 августа, участие бесплатное.