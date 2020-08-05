Сенаторы не видят расходов в Совете Федерации, которые можно сократить

Любое сокращение объемов финансирования должно производиться на основании конкретных расчетов, пока непонятно, за счет каких источников можно снизить объемы финансирования Совета Федерации, заявил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Считаю, что сокращение необходимо производить только по конкретным статьям. Если Минфин видит, какие статьи можно сократить, то пусть предлагает. Если предлагает, например, сократить на международную деятельность, то не будем ездить и отстаивать интересы России на международных площадках. Если предлагает сократить расходы на работу в регионах, то меньше будем встречаться с нашими гражданами, соответственно, они будут находиться в неведении, чем занимается Госдума и Совет Федерации, какие законы принимаются», — цитирует сенатора ТАСС.

Ранее стало известно, что Минфин предложил сократить расходы на Госдуму, Совфед и правительство.

Сенатор также назвал серьезным предлагаемое Минфином сокращение. Он добавил, что не видел официальной информации об этом предложении ведомства, пояснив, что любое подобное решение должно приниматься на основании конкретных расчетов и показателей.