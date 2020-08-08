Налоговики все никак не определятся с 1% для ИП на УСН 15%

Недавно на «Клерке» писали о том, как сейчас налоговики считают 1% взносов для ИП на УСН 15%. С оборота, или с разницы между доходами и расходами.
А еще, налоговики суды проигрывают, если считают, что от оборота.
Приводим тут небольшой инсайд от налоговиков.
В управлении по одному из субъектов РФ считают, что считать нужно с оборота. Когда как, тамошние инспекции уже достаточно давно считают с разницы.
Также рассказали, что перерасчет за 2019 год уже заложен в программу, за 2017 и 2018 делают по заявлению налогоплательщика.
А вот про само письмо для внутреннего пользвания — его они найти не могут, хотя про него и слышали.