Налоговики все никак не определятся с 1% для ИП на УСН 15%

Недавно на «Клерке» писали о том, как сейчас налоговики считают 1% взносов для ИП на УСН 15%. С оборота, или с разницы между доходами и расходами.

Приводим тут небольшой инсайд от налоговиков.

В управлении по одному из субъектов РФ считают, что считать нужно с оборота. Когда как, тамошние инспекции уже достаточно давно считают с разницы.

Также рассказали, что перерасчет за 2019 год уже заложен в программу, за 2017 и 2018 делают по заявлению налогоплательщика.