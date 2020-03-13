Сотни выигранных ИП дел: борьба за учет взносов при УСН продолжается

Борьба индивидуальных предпринимателей на упрощенке 15% за право учитывать расходы при расчете взносов в ПФР продолжается. Суды уже завалены делами, все решения в пользу ИП, однако Минфин упорно их игнорирует.

История вопроса

Индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы в ПФР не только в фиксированном размере. При доходе свыше 300 тыс. рублей они должны уплачивать еще 1% с доходов превышающих эту сумму. Вопрос в том, что считать доходом.

Норма про 1% появилась в законе 212-ФЗ о страховых взносах с 2014 года (отменен с 1 января 2017 года). В статье 14 устанавливался порядок определения доходов для разных систем налогообложения с отсылкой к соответствующим главам Налогового кодекса. И если с УСН 6%, ЕНВД и ПСН было все понятно (расходы при расчете налога не учитываются), то у ИП на УСН 15% и ОСНО возник вопрос — можно ли вычесть расходы.

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Однако ПФР, который в то время администрировал пенсионные взносы, начал трактовать закон однозначно в свою пользу — расходы учесть нельзя, платите взносы со всей суммы доходов.

В дело вмешался Конституционный суд, который постановлением от 30.11.2016 № 27-П поставил точку в вопросе расчета взносов у ИП на ОСНО.

Он бы принял такое решение и для ИП на УСН, но в запросе Кировского районного суда, которое КС рассматривал, речь шла именно о предпринимателе на ОСНО.

Однако это постановление КС побудило многих предпринимателей на УСН обращаться в суды, и они стали дела выигрывать, поскольку судьи признавали, что принцип расчета УСН и НДФЛ схож, поэтому позиция Конституционного суда распространяется и на упрощенку.

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Судебная практика по взносам до 2017 года

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Судебная практика по началу была разной — то в пользу ИП, то в пользу ПФР. Но потом Верховный суд в определении от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937 заявил, что «поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», изложенная Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 30.11.2016 N 27-П правовая позиция подлежит применению и в ситуации, когда плательщиком страховых взносов выступает индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». И шансов у Пенсионного фонда в судах не осталось.

В результате ПФР в некоторых регионах начал добровольно пересчитывать взносы для ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы».

И тут случился переход администрирования от ПФР в ФНС и отмена закона 212-ФЗ

ФНС получила в свои жесткие руки расчет взносов ИП и так просто сдаваться не собиралась. Вернее, она бы может и не против, но Минфин, в подчинении которого находится налоговое ведомство, не дает этого сделать.

По мнению чиновников Минфина, ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» не могут учитывать расходы при расчете 1% взносов. Эта позиция высказана в десятках писем, последние из которых опубликованы уже в 2020 году (например, № 03-15-08/1214 от 14.01.2020, от 12.02.2020 № 03-15-05/9360).

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Упорно в каждом письме министерство повторяет, что постановление КС от 30.11.2016 № 27-П не касается ИП на УСН. Что даже если бы и касалось, то закона 212-ФЗ больше нет, а есть глава в Налоговом кодексе и по ней КС не высказывался.

Любимый аргумент в этих письмах — решение Верховного суда от 08.06.2018 № АКПИ18-273. Оно было вынесено по административному иску ИП, который пытался зачем-то признать недействительным письмо Минфина от 12.02.2018 № 03-15-07/8369. Ему это не удалось и Минфин начал в каждом своем письме на это ссылаться.

Но упрямые предприниматели не хотят расставаться с десятками тысяч рублей и идут в суды. И выигрывают их. Практика по всем округам в пользу ИП. Суды не принимают ссылки на письмо № 03-15-07/8369, потому что это не нормативный акт. А отсылка к решению ВС № АКПИ18-273 не принимается, потому что оно не обязательно для судов.

Уже есть как минимум одно определение Верховного суда по взносам за 2017 год — от 29.10.2019 № 309-ЭС19-18969 по делу № А60-65115/2018.

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Вот только небольшой список выигранных дел, опубликованных в последнее время. В него включены постановления судов разных округов, это может пригодиться предпринимателям при споре с налоговыми. Все тексты решений можно найти в справочно-правовых базах и в картотеке арбитражных судов.

По взносам за 2017 год практика уже дошла до кассационной инстанции:

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И что же дальше?

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Пока никаких изменений в Налоговом кодексе нет, ситуация вряд ли изменится. Минфин продолжает писать письма, противоречащие судебной практике и здравому смыслу. Налоговая доначисляет взносы, снимает их со счетов предпринимателей или отправляет долги приставам. ИП вынуждены ходить по судам. А суды, вместо того, чтобы заняться реальными делами, штампуют однотипные постановления, признавая доначисления незаконными.

Вот так и живем...