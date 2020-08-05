Крупный ритейл переводит офисных работников на удаленку

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустила проект трансформации своих офисов на территории России.

Предполагается, что 60% сотрудников X5 перейдут на удаленный и комбинированный режим работы, около 46% из них смогут работать из дома до трех дней в неделю, остальные — либо перейдут на удаленную работу целиком, либо будут приезжать в офис один раз в неделю.

На условия оплаты труда, льготы и компенсации перевод на новый формат работы не повлияет, пишет «Коммерсантъ».

В компании отметили, что изменения подхода к организации рабочего процесса начались в прошлом году, а масштабный перевод сотрудников на удаленный режим работы в период пандемии значительно ускорил процесс.

Подобные проекты рассматривают и другие розничные компании, например Leroy Merlin, М.Видео-Эльдорадо, Дикси и др.