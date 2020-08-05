Работодатель не обязан просвещать работников о нормах ТК. Читайте законы самостоятельно

В Роструд обратилась работница, которая из-за своего незнания норм ТК осталась без выходного пособия. Женщина уточнила у трудинспекторов, не виноват ли в ее незнании работодатель.

Дело было так:

Сотрудницу уволили по сокращению. Она получила выходное пособие за 2 месяца. Но через 2 месяца она узнала что если вовремя встать на биржу труда и принести справку на бывшую работу, то можно получить средний заработок за третий месяц. Женщина на учет в ЦЗН не вставала и теперь сетует, что работодатель ей о таком нюансе не сообщил.

Является ли это нарушением, и возможно ли еще получить выплату? Такой вопрос она задала Роструду.

«Факт того, что работодатель не уведомил Вас о праве встать на учет в службе занятости населения нарушением не является, поскольку такой обязанности работодателю нормами действующего законодательства не установлено», — сообщает в ответ Роструд.

Получить средний заработок за третий месяц после увольнения в связи с сокращением штата организации можно лишь в том случае, если предоставить работодателю трудовую книжку, в которой будет отсутствовать запись о трудоустройстве после увольнения, а также решение ЦЗН о выплате среднего заработка.