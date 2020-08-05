У Путина будут просить субсидии для неработающих до сих пор предприятий

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой предоставить прямые субсидии предприятиям, деятельность которых была приостановлена в июле или не возобновлена до сих пор.

«Надо продумать пакет мер для тех предприятий, которые стоят намного дольше — июль и дальше. Мы провели анализ того, какие отрасли и в каких регионах стояли», — цитирует Титова ТАСС.

По словам Титова, письмо в ближайшее время будет направлено президенту.

По данным мониторинга аппарата Титова, выручка за июнь 2020 года у большинства компаний (55,3%) составила 50% и ниже по отношению к июню 2019 года. Основные трудности, с которыми столкнулся бизнес: невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с фонда оплаты труда, систематические неплатежи со стороны контрагентов, сложности с оплатой аренды. Треть опрошенных (29,76%) считает, что их компания может восстановиться по основным показателям до уровня 2019 года только при условии изменений в экономической политике государства.

Мониторинг проводился в апреле, мае, июне и июле, число респондентов варьировалось от 1,6 тыс. до 3 тыс. человек из всех 85 регионов РФ.