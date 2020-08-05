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Старые пени на новые ОКТМО после смены адреса. Куда сдавать корректировку?

Компания сменила адрес со сменой территориальной инспекции. Куда подавать корректировочную декларацию за прошлый год? Старые пени на новые ОКТМО начислили.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите коллеги пожалуйста, после смена юр. адреса (ИФНС тоже изменилась) в какую налоговую подавать корректировочную декларацию по налогу на прибыль за прошлый период? И кокой ОКТМО писать?».

Вот что советуют в комментариях:

«В новую налоговую со старым ОКТМО».

Автор поста немного в замешательстве:

«Странно то, что в сверке старые пени начисляли на новую ОКТМО, по этому в корректировке какой ОКТМО писать не могу понять».

Вот еще:

«Всё в новую. Закажите сверку и посмотрите, куда что разлеглось по ОКТМО».

А еще решили поделиться своим опытом:

«Интересно, у кого-то был удачный опыт перехода из одной налоговой в другую? Сколько знаю, то всегда ТАКОЙ геморрой! Как минимум, полгода приходится доказывать, что ты сдал все отчёты и налоги все заплатил. Но старая налоговая не спешит ваше досье передавать и такая „радость“ с ИФНС разбираться...».

И тут же им отвечают:

«У меня. Почти всегда все прекрасно. И остатки передают как часы. С ужасом думаю, что может быть по-другому».

Вот это везение. Причем, в таком ключе ответило несколько человек.

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