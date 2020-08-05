Банкротом быть не стыдно. Стыдно не использовать преимущества банкротства

Банкротству граждан в нашей стране в этом исполнится 5 лет. 15 октября 2015 года были приняты поправки в закон о банкротстве, добавившие в него главу X.

При этом, до сих пор многие боятся использовать процедуру банкротства для нормализации плачевного финансового состояния.

Компания «Бизнес Гарант» в своем корпоративном блоге развеивает главные заблуждения о банкротстве физлиц.

В банкротстве нет ничего постыдного. Это вполне нормальная практика, которая при грамотном использовании позволяет избавиться хотя бы от части долгов, либо сделать их выплату более удобной и не столь обременительной.

Тем более, банкротом называют только после решения суда, и только в процедуре реализации задолженности. Если же удалось заключить мировое соглашение, либо запустить процедуру реструктуризации долгов, банкротом гражданин являться не будет. Как и не будет последствий признания таковым.

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