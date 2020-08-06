С 1 декабря налоговики будут сообщать о недоимке по СМС. Если подписать согласие

Скоро с налоговиками можно будет подписать согласие, после которого о недоимке будут присылать по электронке или по СМС.

Приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@, утверждена форма согласия на информирование о недоимке по СМС или электронной почте, он вступит в силу 1 декабря 2020 года. Получив от вас согласие, налоговики будут информировать один раз в квартал, о недоимке, задолженности по пеням, штрафам, процентам.

Согласие можно представить:

В электронной форме — по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика; На бумаге — лично (через представителя) или по почте заказным письмом.

Сам приказ можно скачать во вложении.

По материалам канала «Мытарь».