С 1 декабря налоговики будут сообщать о недоимке по СМС. Если подписать согласие

Скоро с налоговиками можно будет подписать согласие, после которого о недоимке будут присылать по электронке или по СМС.
Приказом ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@, утверждена форма согласия на информирование о недоимке по СМС или электронной почте, он вступит в силу 1 декабря 2020 года. Получив от вас согласие, налоговики будут информировать один раз в квартал, о недоимке, задолженности по пеням, штрафам, процентам.
Согласие можно представить:
- В электронной форме — по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;
- На бумаге — лично (через представителя) или по почте заказным письмом.
Сам приказ можно скачать во вложении.
По материалам канала «Мытарь».