Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Наиболее высокие зарплаты получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске.

Согласно исследованию аналитического центра «Авито Работа», о результатах которого написали РИА Новости, число вакансий на госслужбе выросло на 20% за второй квартал 2020 года, а в годовом выражении на 43%. При этом общее число вакансий в стране выросло за второй квартал текущего года всего на 6%, но остается на 4% меньше, чем в прошлом году.

Больше всего вакансий на госслужбе размещено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Однако быстрее всего их количество росло в Омске ( 450% за год), Екатеринбурге ( 125%), Барнауле и Тольятти (по 100% ), говорится в сообщении.

Исследователи выяснили, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей. По итогам квартала она выросла на 2%, а за год — на 9%. Средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей. Ее рост по итогам квартала составил 7%, а за год — 10%.

Наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве — 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 41,5 тысячи рублей и Барнауле — 40 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты они получают в Воронеже — 24,2 тысячи рублей, Саратове — 23,9 тысячи рублей, Ульяновске — 23,8 тысячи рублей.