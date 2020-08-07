ПФР теперь проактивно оформляет СНИЛС новорожденным

Родителям больше не требуется оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года.

Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.