Хотите получить консультацию в ПФР? Заведите себе кодовое слово

ПФР напоминает о возможности персонального телефонного консультирования с использованием кодового слова.

Наличие такого «пароля» позволяет гражданину прямо по телефону получать не общую, а конкретную информацию. Например, сведения о размере пенсии или социальных выплат, сумме прибавки, учтенном стаже и другие личные данные, которые есть в распоряжении ПФР.

По закону специалисты ПФР не могут озвучивать персональные сведения без подтверждения личности гражданина.

А кодовое слово как раз и помогает идентифицировать звонящего. Помимо него, специалист ПФР попросит вас назвать ФИО, дату рождения, СНИЛС. Если все данные окажутся верными, информация будет предоставлена. В обратном случае человек получит только консультацию справочного характера.

Гражданин может самостоятельно установить кодовое слово в своем личном кабинете на сайте ПФР. Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» указать кодовое слово. Им может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно подать непосредственно в клиентской службе ПФР по месту жительства, однако необходимо помнить о том, что прием граждан в период пандемии ведется по предварительной записи.