Как получить справку, подтверждающую право на предпенсионные льготы

С 1 января 2019 года федеральным и региональным законодательствами установлен ряд льгот и мер социальной поддержки для такой категории граждан как предпенсионеры.

Среди них льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, гарантии трудовой занятости, льготы по уплате имущественного и земельного налогов, а также меры социальной поддержки, предусмотренные областным законодательством.

Для того, чтобы воспользоваться мерами соцподдержки необходимо получить справку, подтверждающую статус предпенсионера. Сделать это можно следующими способами:

дистанционно в Личном кабинете на сайте ПФР. Справка формируется автоматически в режиме реального времени на основании сведений персонифицированного учета, имеющихся в распоряжении ПФР. Подготовленную в Личном кабинете справку можно просмотреть в разделе «История обращений», получить на электронную почтут или распечатать.

обратиться лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Кроме того, между ПФР и ведомствами, предоставляющими льготы (ФНС, ЦЗН, органы соцзащиты населения), заключены соглашения об обмене сведениями о гражданах предпенсионного возраста. Благодаря такому межведомственному электронному взаимодействию предпенсионеру достаточно подать заявление о предоставлении той или иной льготы в соответствующее ведомство, а его специалисты самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя. Аналогичный обмен сведениями действует между ПФР и работодателями, заключившими соглашение об информационном взаимодействии.