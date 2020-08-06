ИП решил нанять сотрудников. Сильно ли усложнится у него жизнь?

ИП собирается начать нанимать сотрудников. Сильно ли усложнится учет, отчетность, и нужно ли брать в штат бухгалтера?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП упрощенка 6% без сотрудников. Что изменится если нанять сотрудников? Сложнее снять деньги, отчётность по расходам и т.д.? Сейчас счёт ИП можно сказать мой личный, снял, оплатил картой и тд. Что изменится?».

Вот что пишут в комментариях:

«Налоги на фонд оплаты труда и соответствующая отчетность. В плане доступности денег ничего не изменится».

На вопрос автора, сильно ли отчетность изменится, посоветовали нанять специалиста.

Вот еще мнение:

«СЗВ-М — ежемесячно, РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС — ежеквартально, 2-НДФЛ — раз в год, СЗВ-ТД — после каждого кадрового мероприятия. И еще сможете уменьшить налог на УСН за счет страховых взносов только на 50%, а не на 100».

К этому комментарию еще добавляют про ведение кадрового учета. Про увдровый еще отдельно сказали:

«Микропредпрития могут вести кадровый учет в упрощенном порядке. Так все же нет такой головной боли, как при обычном».

Подытожим: