ИП решил нанять сотрудников. Сильно ли усложнится у него жизнь?

ИП собирается начать нанимать сотрудников. Сильно ли усложнится учет, отчетность, и нужно ли брать в штат бухгалтера?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«ИП упрощенка 6% без сотрудников. Что изменится если нанять сотрудников? Сложнее снять деньги, отчётность по расходам и т.д.? Сейчас счёт ИП можно сказать мой личный, снял, оплатил картой и тд. Что изменится?».
Вот что пишут в комментариях:
«Налоги на фонд оплаты труда и соответствующая отчетность. В плане доступности денег ничего не изменится».
На вопрос автора, сильно ли отчетность изменится, посоветовали нанять специалиста.
Вот еще мнение:
«СЗВ-М — ежемесячно, РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС — ежеквартально, 2-НДФЛ — раз в год, СЗВ-ТД — после каждого кадрового мероприятия. И еще сможете уменьшить налог на УСН за счет страховых взносов только на 50%, а не на 100».
К этому комментарию еще добавляют про ведение кадрового учета. Про увдровый еще отдельно сказали:
«Микропредпрития могут вести кадровый учет в упрощенном порядке. Так все же нет такой головной боли, как при обычном».
Подытожим:
«Надо будет нанимать бухгалтера по зарплате. Даже если будет 1 человек в штате, зарплатную отчетность не потянуть без специалиста, а штрафы сейчас не маленькие — дороже встанет. Если до 5 человек, то стоимость будет не запредельная».