Условия выхода на пенсию в 2020 году

В текущем году для назначения страховой пенсии необходимо не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) и 11 лет трудового стажа.

Напомним, для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и баллов. Чем их больше, тем выше размер пенсии.

В этом году продолжается переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит постепенно и полностью завершится в 2028 году.

В 2020 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года — в 55,5 лет и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 — в 60,5 лет.