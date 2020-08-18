Условия выхода на пенсию в 2020 году

Хоть бы кто-нибудь проводки спросил на собеседовании.
У нас 90% таких директоров. Хоть профессию меняй.
Ну, конечно, директор-растратчик может тратить деньги на вся...
А что насчёт привлечения к админке этого Управления? Или воз...
2ндфл теперь не будет? А для сотрудников? Что выдавать при у...
А что тут поражает? У нас больше 70% главбухов проводки вооб...
Да я сама за бумажную трудовую, потому что так надёжнее, но ...
А я поддержу товарища nb_p. Всё верно:Таким образом бухгалте...
@ с хороших мест , чистых, разгребенных уже "под себя&q...
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Речь о нежилой недвижимости.
Купил 15 лет назад двушку за 1,8 Продал например за 1,6 (У н...
Снеговик - мертворожденное дитя фирмы 1С.8.0 пересидели, 8.1...
А у меня было так ООО на УСН с обособленным подразделением. ...
НДФЛ не забудьте уплатить. Еще и взносы налоговая захочет ...
не понимаю сути проблемы - еду в командировку, могу сколько ...
да я от яблок в этом году опупела. Хорошо, что на даче как р...
Особенно позабавил ввод канцтоваров по аванс. отчету. Вот с...
из всего перечисленного - только отправка отчетности без зам...
Некорректно рекламировать такие кассы для использования в су...
Аутсортинг бухучета это хорошо. Но когда всего 50 операций е...
Кстати, о бензине (вчерашнее):- Как отразится на России уход...
ну это ведь уже происходит.... глобализация, цифровизация, м...
А сейчас с теоретически минимальным 43% налоговых изъятий - ...
Т.е. производитель должен быть озабочен не тем, чтобы произв...
Заодно бы и СЗВ-М отменили. И передавали по межведомственном...
Собственно, Эвоторами и Атолами обзор заканчивается.Из этих ...
Чем будет больше продавцов товара, тем острее между ними буд...
скорее всего так и есть(((😢
а причем тут я, если мы про экономику в целом?
Нет никакого сложного вопроса... Есть желание государства об...
я всегда стараюсь так делать и по взносам тоже
Вы можете тупо посчитать свою налоговую нагрузку от выручки ...
товар будет продавать тот, кто сумеет минимизировать количес...
Что плохого в рекламе? Клерку питаться Налоговым кодексом, ч...
Без посредников нельзя обойтись. Кто будет товар-то продават...