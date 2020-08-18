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Условия выхода на пенсию в 2020 году

В текущем году для назначения страховой пенсии необходимо не менее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) и 11 лет трудового стажа.

Напомним, для назначения страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких условий: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и баллов. Чем их больше, тем выше размер пенсии.

В этом году продолжается переходный период по увеличению возраста, дающего право на получение пенсии по старости. Переход к новым параметрам происходит постепенно и полностью завершится в 2028 году.

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В 2020 году право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года — в 55,5 лет и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 — в 60,5 лет.

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Например, женщине 20 ноября 2019 года исполнилось 55 лет. Учитывая новые параметры пенсионной системы, право на страховую пенсию по старости у нее появится не ранее 20 мая 2020 года.

Количество баллов, которые формируются на личном счете гражданина, напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных его работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию своего сотрудника.

Максимально за 2020 год можно заработать 9,57 ИПК.

Сколько баллов для будущей пенсии вы заработаете в 2020 году: пример расчета

В стаж также учитываются и «нестраховые» периоды социально значимой деятельности человека. К примеру, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 балла. Столько же можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом. Мать при уходе за первым ребенком также за год получает 1,8 ИПК. Уход за вторым и третьим ребенком оценивается значительно выше — 3,6 и 5,4 ИПК соответственно.

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Если накопленных показателей не будет хватать для возникновения права на страховую пенсию, ее назначение отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину будет назначена социальная пенсия. Напомним, узнать о количестве имеющихся индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда и в мобильном приложении ПФР. При этом если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.

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