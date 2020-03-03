Сколько баллов для будущей пенсии вы заработаете в 2020 году: пример расчета

Чем больше зарплата, тем больше баллов. Чем больше баллов, тем больше пенсия.

Минимум баллов

С 2015 года пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах). Все ранее сформированные пенсионные права были конвертированы в пенсионные коэффициенты и учитываются при назначении страховой пенсии.

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему ОПС.

Существует минимум баллов, который надо набрать, чтобы в принципе получить право на пенсию. С 2015 года этот минимум постепенно повышается.

Например, в 2020 году для оформления пенсии надо иметь 18,6 баллов.

Таблица 1. Минимальное количество баллов, дающих право на страховую пенсию:

Год Минимальное количество баллов 2015 6,6 2016 9 2017 11,4 2018 13,8 2019 16,2 2020 18,6 2021 21 2022 23,4 2023 25,8 2024 28,2 2025 и далее 30

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Максимальные баллы

По итогам каждого года на индивидуальные лицевые счета россиян зачисляются пенсионные баллы, количество которых зависит от размера зарплаты. Однако есть ограничение. Какой бы высокой не была ваша зарплата, больше максимального значения баллов вы не получите.

Таблица 2. Максимальные баллы:

Год Максимальное количество баллов за год 2015 7,39 2016 7,83 2017 8,26 2018 8,7 2019 9,13 2020 9,57 2021 и далее 10

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Формула балла

Формула расчета балла такова:

ИПК = СВ / СВмз * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %).

То есть для того, чтобы высчитать количество начисляемых вам баллов, вам нужно взносы со своей зарплаты поделить на взносы с предельной базы и умножить полученный результат на 10.

Формулу можно упростить по правилам математики, поставив в числитель вашу годовую зарплату, а в знаменатель — предельную базу.

Предельная база по страховым взносам на каждый год устанавливается Правительством. В 2020 году по взносам на ОПС она составляет 1 292 000 рублей.

Таблица 3. Предельная база по взносам на ОПС:

Год Предельная база по взносам на ОПС, руб. 2015 711 000 2016 796 000 2017 876 000 2018 1 021 000 2019 1 150 000 2020 1 292 000

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Примеры

А теперь посчитаем, сколько баллов вы заработаете за этот год. Для подсчета нам понадобится только размер вашей зарплаты. Все остальные составляющие элементы формулы нам известны.

Пример 1

Допустим, ваш оклад 20 000 рублей, годовая зарплата — 240 000 рублей.

ИПК = (240 000 / 1 292 000) * 10 = 1,858 балла.

Именно столько баллов должно быть зачислено на ваш ИЛС за 2020 год.

Для сравнения рассчитаем баллы за прошлый год, которые уже зачислены на ваш ИЛС. Исходные данные используем все те же — оклад 20 000 рублей.

ИПК = (240 000 / 1 150 000) * 10 = 2,087 балла.

Зайдите в свой личный кабинет на сайте ПФР и проверьте начисленные баллы за 2019 год!

Как проверить свой стаж и баллы, учтенные ПФР, мы писали в материале «Проверьте онлайн по нашей инструкции, сколько у вас пенсионного стажа и баллов. Вдруг пропали».

Добавим, чем выше размер предельной базы, ежегодно устанавливаемой властями, тем меньше баллов вы будете зарабатывать при прочих равных условиях.

Подробнее об этом мы писали в материале «Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер — хорошего мало».

Пример 2

Допустим, вы работаете на полставки и ваш оклад 10 000 рублей, годовая зарплата — 120 000 рублей.

ИПК = (120 000 / 1 292 000) * 10 = 0,929 балла.

Именно столько баллов должно быть зачислено на ваш ИЛС за 2020 год.

Для сравнения рассчитаем баллы за прошлый год, которые уже зачислены на ваш ИЛС. Исходные данные используем все те же — оклад 10 000 рублей.

ИПК = (120 000 / 1 150 000) * 10 = 1,043 балла.

Кстати, на сайте ПФР есть калькулятор расчета баллов за текущий год.

Но если вы попытаетесь рассчитать там баллы с зарплаты в 10 тыс. рублей, у вас ничего не получится. По мнению пенсионщиков, такой зарплаты не существует.

Переводим зарплату в баллы

Для вашего удобства мы составили таблицу по переводу зарплаты в баллы, а также перевод баллов в реальные деньги, которые вы получите, выйдя на пенсию.

Стоимость балла взята в ценах 2020 года (93 руб.)

Из таблицы вы увидите, какую прибавку к будущей пенсии вы заработаете, добросовестно трудясь весь этот год.

Таблица 4. Количество баллов в зависимости от зарплаты:

Зарплата за месяц, руб. Зарплата за год, руб. Кол-во баллов Стоимость заработанных баллов (прибавка к пенсии) 10 000 120 000 0,929 86,40 12 130 145 560 1,127 104,81 15 000 180 000 1,393 129,55 20 000 240 000 1,858 172,79 25 000 300 000 2,322 215,95 30 000 360 000 2,786 259,10 35 000 420 000 3,251 302,34 40 000 480 000 3,715 345,50 45 000 540 000 4,180 388,74 50 000 600 000 4,644 431,89 60 000 720 000 5,573 518,29 70 000 840 000 6,502 604,69 80 000 960 000 7,430 690,99 100 000 1 200 000 9,288 863,78 120 000 1 440 000 9,57 890,01 150 000 1 800 000 9,57 890,01 200 000 2 400 000 9,57 890,01 300 000 3 600 000 9,57 890,01