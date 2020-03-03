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Сколько баллов для будущей пенсии вы заработаете в 2020 году: пример расчета

Чем больше зарплата, тем больше баллов. Чем больше баллов, тем больше пенсия.

Минимум баллов

С 2015 года пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах). Все ранее сформированные пенсионные права были конвертированы в пенсионные коэффициенты и учитываются при назначении страховой пенсии.

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему ОПС.

Существует минимум баллов, который надо набрать, чтобы в принципе получить право на пенсию. С 2015 года этот минимум постепенно повышается.

Например, в 2020 году для оформления пенсии надо иметь 18,6 баллов.

Таблица 1. Минимальное количество баллов, дающих право на страховую пенсию:

Год

Минимальное количество баллов

2015

6,6

2016

9

2017

11,4

2018

13,8

2019

16,2

2020

18,6

2021

21

2022

23,4

2023

25,8

2024

28,2

2025 и далее

30

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Максимальные баллы

По итогам каждого года на индивидуальные лицевые счета россиян зачисляются пенсионные баллы, количество которых зависит от размера зарплаты. Однако есть ограничение. Какой бы высокой не была ваша зарплата, больше максимального значения баллов вы не получите.

Таблица 2. Максимальные баллы:

Год

Максимальное количество баллов за год

2015

7,39

2016

7,83

2017

8,26

2018

8,7

2019

9,13

2020

9,57

2021 и далее

10

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Формула балла

Формула расчета балла такова:

ИПК = СВ / СВмз * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %).

То есть для того, чтобы высчитать количество начисляемых вам баллов, вам нужно взносы со своей зарплаты поделить на взносы с предельной базы и умножить полученный результат на 10.

Формулу можно упростить по правилам математики, поставив в числитель вашу годовую зарплату, а в знаменатель — предельную базу.

Предельная база по страховым взносам на каждый год устанавливается Правительством. В 2020 году по взносам на ОПС она составляет 1 292 000 рублей.

Таблица 3. Предельная база по взносам на ОПС:

Год

Предельная база по взносам на ОПС, руб.

2015

711 000

2016

796 000

2017

876 000

2018

1 021 000

2019

1 150 000

2020

1 292 000

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Примеры

А теперь посчитаем, сколько баллов вы заработаете за этот год. Для подсчета нам понадобится только размер вашей зарплаты. Все остальные составляющие элементы формулы нам известны.

Пример 1

Допустим, ваш оклад 20 000 рублей, годовая зарплата — 240 000 рублей.

ИПК = (240 000 / 1 292 000) * 10 = 1,858 балла.

Именно столько баллов должно быть зачислено на ваш ИЛС за 2020 год.

Для сравнения рассчитаем баллы за прошлый год, которые уже зачислены на ваш ИЛС. Исходные данные используем все те же — оклад 20 000 рублей.

ИПК = (240 000 / 1 150 000) * 10 = 2,087 балла.

Зайдите в свой личный кабинет на сайте ПФР и проверьте начисленные баллы за 2019 год!

Как проверить свой стаж и баллы, учтенные ПФР, мы писали в материале «Проверьте онлайн по нашей инструкции, сколько у вас пенсионного стажа и баллов. Вдруг пропали».

Добавим, чем выше размер предельной базы, ежегодно устанавливаемой властями, тем меньше баллов вы будете зарабатывать при прочих равных условиях.

Подробнее об этом мы писали в материале «Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию. Спойлер — хорошего мало».

Пример 2

Допустим, вы работаете на полставки и ваш оклад 10 000 рублей, годовая зарплата — 120 000 рублей.

ИПК = (120 000 / 1 292 000) * 10 = 0,929 балла.

Именно столько баллов должно быть зачислено на ваш ИЛС за 2020 год.

Для сравнения рассчитаем баллы за прошлый год, которые уже зачислены на ваш ИЛС. Исходные данные используем все те же — оклад 10 000 рублей.

ИПК = (120 000 / 1 150 000) * 10 = 1,043 балла.

Кстати, на сайте ПФР есть калькулятор расчета баллов за текущий год.

Но если вы попытаетесь рассчитать там баллы с зарплаты в 10 тыс. рублей, у вас ничего не получится. По мнению пенсионщиков, такой зарплаты не существует.

1

Переводим зарплату в баллы

Для вашего удобства мы составили таблицу по переводу зарплаты в баллы, а также перевод баллов в реальные деньги, которые вы получите, выйдя на пенсию.

Стоимость балла взята в ценах 2020 года (93 руб.)

Из таблицы вы увидите, какую прибавку к будущей пенсии вы заработаете, добросовестно трудясь весь этот год.

Таблица 4. Количество баллов в зависимости от зарплаты:

Зарплата за месяц, руб.

Зарплата за год, руб.

Кол-во баллов

Стоимость заработанных баллов (прибавка к пенсии)

10 000

120 000

0,929

86,40

12 130

145 560

1,127

104,81

15 000

180 000

1,393

129,55

20 000

240 000

1,858

172,79

25 000

300 000

2,322

215,95

30 000

360 000

2,786

259,10

35 000

420 000

3,251

302,34

40 000

480 000

3,715

345,50

45 000

540 000

4,180

388,74

50 000

600 000

4,644

431,89

60 000

720 000

5,573

518,29

70 000

840 000

6,502

604,69

80 000

960 000

7,430

690,99

100 000

1 200 000

9,288

863,78

120 000

1 440 000

9,57

890,01

150 000

1 800 000

9,57

890,01

200 000

2 400 000

9,57

890,01

300 000

3 600 000

9,57

890,01

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