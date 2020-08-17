До 31 октября надо уведомить сотрудников об электронных трудовых

В этом году все работодатели должны письменно проинформировать каждого своего работника о праве сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой.
Срок уведомления продлен по 31 октября 2020 года включительно.
Напомним, что работодатели обязаны предоставлять в ПФР сведенияпо форме СЗВ-ТД:
- о любых кадровых изменениях, которые произошли внутри организации (например, перевод работника с одной должности на другую, переименование самой организации), не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;
- о приеме на работу или увольнении с работы – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения).