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До 31 октября надо уведомить сотрудников об электронных трудовых

В этом году все работодатели должны письменно проинформировать каждого своего работника о праве сделать выбор между электронной и бумажной трудовой книжкой.

Срок уведомления продлен по 31 октября 2020 года включительно.

Напомним, что работодатели обязаны предоставлять в ПФР сведенияпо форме СЗВ-ТД:

  • о любых кадровых изменениях, которые произошли внутри организации (например, перевод работника с одной должности на другую, переименование самой организации), не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли изменения;
  • о приеме на работу или увольнении с работы – не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения).

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