ФНС разъяснила порядок налогообложения внутригрупповых услуг

Налогоплательщики свободны в выборе документов для подтверждения реальности услуг, оказанных им иностранными взаимозависимыми организациями, и их экономической или коммерческой ценности для поддержки бизнеса. Такие разъяснения дала ФНС в письме от 06.08.2020 № ШЮ-4-13/12599, о нем пишет пресс-служба налогового ведомства.

Внутригрупповые услуги включают поддержку по административным вопросам, услуги в области финансов, юридического консультирования, кадрового производства и др. Так как они носят разнообразный характер, сопровождающие документы могут в разных ситуациях отличаться. Вместе с тем заявленные на такие услуги расходы не должны являться компенсацией затрат на акционерную деятельность.

При анализе внутригрупповых услуг налоговые органы в первую очередь определяют их реальность – действительно ли они предоставлялись, а также убеждаются в отсутствии дублирования расходов на идентичные услуги. Кроме того, они рассматривают весь спектр фактов и обстоятельств, определяют экономическую оправданность затрат налогоплательщика на основании того, заплатит ли организация на сопоставимых условиях за аналогичные услуги независимому лицу или осуществит эту деятельность своими силами.

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Немаловажным является и подход к определению акционерного характера деятельности налогоплательщика. Так, вывод об этом не может быть сделан лишь на том основании, что поставщик услуг является акционером или участником налогоплательщика.

ФНС также обращает внимание на то, что проверка соответствия цен, примененных в контролируемых сделках, рыночным не может быть предметом выездных и камеральных проверок.