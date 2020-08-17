Прораб или производитель работ – как правильно?

Какая запись в трудовой книжке будет верная — Прораб или Производитель работ?

С таким вопросом кадровик обратилась в Роструд.

Однозначного четкого ответа на этот вопрос трудинспекторы не дали, но пояснили, что должность в трудовой книжке следует указывать в соответствии со штатным расписанием организации.

В штатном расписании должность следует указывать либо по своему усмотрению, либо в соответствии с квалификационными справочниками или профессиональными стандартами (при условии, что выполнение работ по той или иной должности связано с предоставлением компенсаций и льгот либо наличием ограничений).

А в вашей организации есть сотрудники с такой должностью? Как вы ее «обзываете» в трудовой книжке?