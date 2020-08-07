Минфин просят отменить транспортный налог на отечественные авто

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские автомобили.

Письмо с такой инициативой направил главе Минфина Антону Силуанову депутат Госдумы Василий Власов, узнали РИА Новости. В обращении отмечается, что в России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя. Их покупают граждане с невысоким уровнем благосостояния.

«Поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — считает депутат.

Такой шаг станет небольшой мерой экономической поддержки граждан и существенной — для отечественного автопрома, и просит Минфин проанализировать возможность реализации инициативы.

Инициатива вряд ли будет подддержана, транспортный налог идет в бюджеты регионов, а им и так не хватает денег.