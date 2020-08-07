На Луну нужно летать каждый год. Так считает Рогозин

Глава Роскосмоса считает, что необходимо ежегодно запускать автоматические аппараты на Луну.

«Запуски автоматических аппаратов на Луну должны стать ежегодными, чтобы мы смогли отработать все технологии, связанные с посадкой на лунную поверхность и получить гарантии безопасности при проведении пилотируемого полета на Луну. Если мы завершим запуски автоматических станций в 2025 году, то какие у нас гарантии будут, что мы сможем обеспечить штатную посадку экипажа в 2030 году?» — сказал Рогозин.

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В 2021 году планируется отправка на Луну первого в истории современной России межпланетного посадочного аппарата «Луна-25». На 2024 год намечен запуск орбитального аппарата «Луна-26», а в 2025 году — посадочной станции «Луна-27». После этого планируется отправка на Луну тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки тяжелого лунохода. Последние два проекта пока не включены ни в какую программу.

Высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.

В декабре прошлого года НАСА озвучивало стоимость запуска тяжелых ракет-носителей на Луну (об этом писала «РГ»). Крупный заказ обошелся бы в $800 млн., а для единичной закупки носителя — $1,6 млрд.

Учитывая высокую стоимость таких вот полетов, хочется задать вопрос — так ли это сейчас необходимо?

По материалам «РИА Новости».