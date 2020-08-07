Налоговики прислали штраф за несданную бухотчетность, хотя был перенос сроков. И штраф не так посчитали

Налоговая прислала акт о привлечении к налоговой ответственности за несданную отчетность. Штраф посчитан неправильно, да и перенос сроков был из-за ковида.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Отзовитесь, кому прилетали Акты о привлечении к налоговой ответственности за нарушение сроков сдачи бух. отчетности. Срок ведь был до 12 мая? БО сдали 7 апреля. Прислали Акт о том, что вам штраф 1000 рублей, оплатите. Уточняю, акт поступил из 14-й налоговой».

В комментариях люди тоже поделились:

«ИФНС №14 в части актов и решений — это НЕЧТО! Ко мне на учет попало предприятие 22 октября 2018. Образовано оно было 03.09.18. Понятно, что на 22 октября опоздали с отчетностью. Ребята, за декларацию по прибыли всякие и бумажки на адрес руководителя и в СБИС год слали! Мы штраф этот заплатили один раз, опять прислали требование — заплатили. Так они еще и счет заблокировали за неуплату штрафа и в третий раз сняли! В этом году они стали слать нам штрафы по НДС за 3 квартал 2018 года!».

Вот еще делятся:

«У меня из 15-й на уточнёнку по налогу на прибыль, сданную 29.06.2020».

А вот еще:

«Забейте. Мне на ВСЁ прислали „штраф“».

Не совсем понятно, на что именно, видимо и вправду на всё.

Кто-то спросил:

«Почему 1000? За баланс штраф 200 р. Даже в этом косяк:-(».

На это ответила автор вопроса:

«Ну как же, 200 рублей за каждую несданную форму бух. отчетности. Этих форм 5, значит 1000 рублей. Но, у нас их всего было 2, так как сдана упрощенная форма. Значит штраф должен был быть 400 рублей».

Интересно, кто в инспекции занимался правильным подсчетом штрафов?