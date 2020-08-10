С 2021 года тариф взносов на ОПС для IT-компаний – 6 %

В статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» внесут поправки в части применении пониженного тарифа страхового взноса для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Соответствующее уведомление опубликовано Минтрудом на федеральном портале.

Начиная с 2021 года предлагается бессрочно установить более низкую ставку страховых взносов на ОПС — 6%.

Кроме того, законопроектом предусматривается, начиная с 2021 года и на бессрочный период, установление пониженного тарифа страховых взносов на ОПС в размере 6% для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Данный проект разрабатывается в связи с поправками в НК, которые внесены Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ.