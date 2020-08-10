С 2021 года прямые выплаты из ФСС внедрят еще в 8 регионах. Что думают об этом бухгалтеры?

Большинство бухгалтеров положительно оценивают пилотный проект по прямым выплатам пособий их ФСС.

Как показали результаты опроса на нашем сайте, пилотный проект нравится 59 % бухгалтеров из регионов, где он уже введен, и еще 21 % с нетерпением ждут его введения в своем регионе.

6 % недовольны тем, как реализуется пилотный проект. Еще 14 % еще не работали по системе прямых выплат, и не хотят, что бы их вводили.

В целом результаты опроса таковы:

Из тех, кто уже работает по пилотному проекту, довольных 91 %, недовольных — 8 %. Из тех, кто пока не работает по пилотному проекту, ожидающих с нетерпением — 61 %, заранее недовольных — 39 %.

Напомним, С 1 июля 2020 года к пилотному проекту присоединились: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области.

С 1 января 2021 года механизм прямых выплат будет реализован в следующих регионах: Краснодарский край, Пермский край, Московская, Свердловская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.