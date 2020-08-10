Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ИП отказали в субсидии, потому что он указал в заявлении личную карту. Оспаривать?

Может ли ИП получить субсидию как пострадавшая отрасль на личную карту? Тут как раз случай, когда ему отказали в получении.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь пожалуйста опытом. ИП подаёт заявление на получение субсидии как пострадавшая отрасль, при этом в заявлении указывает дебетовую карту для перечисления субсидии. Заявление было подано в установленные сроки до 01 июля 2020 г. Пришёл отказ с формулировкой о том, что расчётный счёт не найден. В ИФНС ответили, что данную субсидию можно получить только на расчётный счёт ИП. Правы ли налоговики и где можно прочитать о том, что субсидия перечисляется только на расчётный счёт ИП?».

Вообще, ИП не обязан открывать специально расчетный счет. Может и на личную карту платежи принимать.Хотя, часто советуют открыть отдельно счет.

SkillFaсtory
📌 Реклама
Получите все необходимые компетенции для работы с Big Data!
Научитесь использовать силу Big Data для трансформации вашего подразделения.
Узнать больше

Вот что пишут в комментариях:

«У меня один ИП получил на личную карту. Конечно, ее в заявлении и указывали».

Или:

«Субсидию получила на личную карту, при заполнении заявления в личном кабинете налогоплательщика выпадал список счетов — выбрала личную».

Вот еще:

«Получила на личную карту. Правда, в личном кабинете ИФНС видна только одна дебетовая из двух. На неё и получила».

И вот:

«Тоже на личную карту получила».

То есть, даже просто на практике подтверждается, что можно указывать личную карту.

Подытожим:

«Налоговая неправа, оспорить можно. Масса ИП получили деньги на личные счета. И проблема не в том, что счет не на ИП оформлен, а в том, что информации об этом счете не было в налоговой. Информацию об открытии личных счетов граждан банки стали передавать в налоговую не так давно. Но ИП не виноват в том, что информации у налоговой не было».

В общем, смело можно оспаривать.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама