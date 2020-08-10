ИП отказали в субсидии, потому что он указал в заявлении личную карту. Оспаривать?

Может ли ИП получить субсидию как пострадавшая отрасль на личную карту? Тут как раз случай, когда ему отказали в получении.

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«Поделитесь пожалуйста опытом. ИП подаёт заявление на получение субсидии как пострадавшая отрасль, при этом в заявлении указывает дебетовую карту для перечисления субсидии. Заявление было подано в установленные сроки до 01 июля 2020 г. Пришёл отказ с формулировкой о том, что расчётный счёт не найден. В ИФНС ответили, что данную субсидию можно получить только на расчётный счёт ИП. Правы ли налоговики и где можно прочитать о том, что субсидия перечисляется только на расчётный счёт ИП?».

Вообще, ИП не обязан открывать специально расчетный счет. Может и на личную карту платежи принимать.Хотя, часто советуют открыть отдельно счет.