Чтобы получать желаемую пенсию в 92 тысячи, нужно вложить 25 миллионов. А оно того стоит?

Чтобы получать пенсию в размере 92 тысячи рублей в месяц придется накопить и вложить 25 миллионов, считают эксперты.

Исследование о желаемых размерах пенсий провел НПФ Сбербанка. Пишут об этом «Известия».

На достойную жизнь после выхода на пенсию россиянам в среднем нужно 59 тыс. рублей в месяц, выясняется из результатов опроса НПФ Сбербанка. Мужчины хотели бы получать 61 тыс., женщины рассчитывают на 56 тыс.

Пенсионные ожидания зависят в том числе от места проживания, профессии и образования респондента.

Самые высокие притязания у москвичей — 92 тыс. рублей, у жителей Владивостока и Петербурга — 78 тыс. и 70 тыс. рублей соответственно. Минимальные ожидания в Ульяновске и Ярославле, где будущие пенсионеры хотели бы получать 48 тыс. рублей. В Барнауле и Воронеже считают, что достаточно 49 тыс., в Ижевске, Рязани, Саратове и Тольятти — 50 тыс. рублей.

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Накопить на высокую пенсию реально, считают эксперты. Но понадобится выдержка, время и финансовая грамотность.

«Копить лучше начинать с детства», — посоветовал глава аналитического департамента НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Чтобы независимо от государства получать 92 тыс. рублей, москвичам придется накопить 25 млн рублей, подсчитала аналитик «Финама» Юлия Афанасьева. Но такого результата не достичь, если пользоваться только консервативными инструментами, предупредила она, — инвестору придется рисковать.

«Если у человека есть 1 млн рублей, которым он готов рискнуть на 20%, ему можно предложить инвестиции в биржевые индексы, сырье и валюту. Расчетный показатель доходности — около 35% годовых, и если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет», — сказала Юлия Афанасьева.

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Вот еще мнение, куда вкладываться:

«Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тыс. рублей, нужно ежемесячно инвестировать 29 тыс. в облигации либо 14,3 тыс. — в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов)», — считает управляющий активами БКС Андрей Русецкий.

Правда, есть ли смысл вкладываться в пенсионные фонды, если можно, к примеру, брать в ипотеку квартиры, и сдавать их, тем самым ее выплачивая? Если вообще есть возможность в месяц отдавать те же 29 тысяч? Квартиры, другая недвижимость все-таки надежнее, чем пенсионные фонды.

Коллеги, как думаете?