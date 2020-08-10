В прокуратуру передали кучу жалоб на госконтракты

Органы прокуратуры рассмотрели более 180 жалоб предпринимателей на несвоевременную оплату работ и поставок товаров по госконтрактам и договорам с компаниями с госучастием.

Речь идет о жалобах которые в этом году поступили российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову, пишет ТАСС.

По результатам проверок прокурорами 19 регионов страны внесено 30 представлений, возбуждено 11 административных дел по статье 7.32.5 КоАП («Нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), один материал направлен в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки действий должностных лиц. Погашено почти 27 млн рублей задолженности перед предпринимателями.

Кроме того, в органах военной прокуратуры рассмотрено 13 обращений хозяйствующих субъектов по вопросу неоплаты исполненных контрактов со стороны федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минобороны России, а также судебных решений о взыскании просроченной кредиторской задолженности. Доводы в 12 обращениях были подтверждены.

В целом после прокурорского вмешательства только в первом полугодии 2020 года погашена задолженность публичных заказчиков перед предпринимателями в размере более 16,5 млрд рублей, а всего за пять лет — почти 163 млрд рублей.