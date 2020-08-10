Отказ в выплате субсидии в виде требования. У налоговиков закончились другие бланки?

Налоговики почему-то на любой чих присылают требование. Даже если по сути это просто уведомление. Сбой, или просто чтобы у налогоплательщиков жизнь медом не казалась?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Прилетело требование от 08.08.20 от налоговой! В требовании отказ на предоставление субсидии за 04-05 месяцы по заявлению № 1 от 02.05.20. Причина — несоответствие численности и подача повторного заявления (по нему субсидию получили). Почему в виде требования и что с ним делать?».

Вот что в комментариях пишут:

«Подтвердить и продолжать жить дальше».

Вот еще делятся:

«Нам отказали в субсидии по дезинфекции, хотя все условия соблюдены. Ну не можем мы входить сразу и в реестр НКО и в реестр МСП, физически не можем».

Автор вопроса отвечает:

«Нам ее вообще не дают, не работает розница с людьми. Наверное считают, что люди по магазинам не ходят, только в фитнес...».

А вот противоположный результат:

«Нам пришло уведомление о выделении субсидии, и тоже в виде требования».

Вот еще:

«В пятницу прилетело требование о „переплате налога на прибыль“, чтобы жизнь малиной в пятницу не казалась!».

А тут субсидию требуют налоговики обратно из-за жалобы:

«А нам пришло уведомление субсидию вернуть, как необоснованно полученную, после того как жалобу написали, что за май дали, а за апрель нет».

Подытожим:

«У них что то с программным обеспечением, на все реагируют требованием. Надо бить их же оружием. Строго отвечать на требование, ссылаясь на Путина. Мол он сказал что бизнесу будет послабление и они должны строго выполнять указания Президента. Я так развлекаюсь сейчас».

Может, очередной сбой у них.