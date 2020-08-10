Все об ИП и самозанятых. Приглашаем на бесплатный вебинар

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «ИП и самозанятые: все, что нужно знать во втором полугодии-2020».

Спикер Людмила Ганичева, Член Российского союза аудиторов, руководитель компании «Стандарты аудита».

Она расскажет все, что нужно знать о налоговом режиме НПД, а также о том, что делать ИП после отмены ЕНВД. Не забудут рассказать и о том, что делать ИП в пострадавших отраслях.

Кстати говоря, режим НПД с 1 июля распространили на всю Россию, и введение его в том или ином субъекте всецело зависит от решения руководства этого субъекта.

Ждем всех! Будет интересно!

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