ФНС предупредила о мошенниках, предлагающих вернуть НДС

ФНС на своем сайте предупредила граждан, что активизировались мошенники, которые предлагают оформить возврат НДС за приобретенные иностранные товары.

Фейковую информацию мошенники распространяют в видеороликах на YouTube, а также в рассылках — на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, они создают сайты, постоянно меняющие свои адреса, но под названием «Единый центр компенсации налога добавленной стоимости (или невыплаченных денежных средств)». Эти сайты похожи внешне на страницы госорганов и мошенники там размещают ссылку на несуществующие постановление, которое якобы направлено на поддержку импортозамещения и повышение благосостояния населения.

Подробнее о мошенничестве в материале Про какой возврат уплаченного НДС людям рассказывают ведущие Первого канала

📌 Реклама

В своем сообщении ФНС обращает внимание, что право на возврат НДС имеют только налогоплательщики этого налога организации и ИП. Право на компенсацию НДС имеют физические лица — граждане иностранных государств при вывозе за границу приобретенных в России товаров (система Tax free).

Возврат НДС или его компенсация физическим лицам — гражданам РФ, не зарегистрированным в качестве ИП и не являющимся его плательщиками, законодательством не предусмотрена. ФНС призывает не терять бдительность.

На момент публикации этой новости на «Клерке» с сайта московской УФНС это предупреждение почему-то исчезло.