На зама главбуха свалили много обязанностей. Терпеть, бороться, искать новую работу?

Извечный вопрос, не только для бухгалтеров. Где тот самый баланс между работой и личной жизнью? Особенно, когда работа съедает много времени?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, как вам удаётся найти баланс между работой и личной жизнью? У меня в этом большая проблема — работа занимает много личного времени. Работаю заместителем главбуха. Вроде стараешься, делаешь все своевременно, на потом не оставляешь. А в итоге — в отчётный период работаю практически все время, пока не сплю. В межотчетный думала все нормализуется и я перейду на 8 часовой рабочий день. Но нет, главбух решила „навести идеальный порядок в учёте“. То есть, все старые косяки многолетние и прочее почистить, улучшить и т. д. Понятно, что нет предела совершенству, но одно дело в рабочее время, совсем другое — в свое личное. По итогу что имеем: главбух всегда пунктуальна, уходит по часам домой (так как все больше и больше задач валит на меня). А с меня требует безропотно выполнять все разрастающиеся объёмы работы. Которые сделать в рабочее время не получается. Приходится тратить свое личное время. И спасибо никогда не скажет, как будто так и должно быть. Грустно то, что это обычно какие то не дающие знаний и новых навыков задачи. Больше рутиные и трудоёмкие. Что бы вы посоветовали предпринять? Как разграничить свое личное время, от рабочего, чтобы не жить на работе? Терять работу не хочется, но и в таком режиме работать нет сил».

В комментариях посоветовали:

«Выделяйте в рабочем дне время для определённых задач, но чтобы это не стало совсем стрессово, то гибко. Условно: утром полчаса разбираем почту, смотрим, что нового в учёте, побегаемся по всем вопросам, потом 2-3 часа текучка, небольшой перерыв, час работаете над какой-нибудь задачей „из прошлого“, обед, ещё час над задачей из прошлого, далее, как пойдёт. Что-то такое. Опять же, надо понимать, косяки возникли по вашей вине или это было до вас или там как чо. От этого нюанса тоже многое зависит. В общем, планирование теоретически должно помочь, если вы не выгорели и вам в принципе работается».

Еще советуют:

«Уходить строго через 5 мин. после ухода главного. Всю работу не переделать, надо уметь отключаться».

А применительно к этой ситуации — лучше искать новую работу. Либо, как советуют тут:

«Подниматься в конце рабочего дня и уходить. На все претензии есть законодательство и трудовой договор. Если прописан рабочий день, то „я продолжу завтра с утра“ и адье».

Подытожим:

«Поговорите с главбухом. Если не найдёте понимания, то уходите. Чистить прошлые периоды начинают, когда видят вашу безропотность. Надо учиться себя защищать».

Так что, баланс между работой и личной жизнью найти можно. Но, видимо, не на каждой работе.