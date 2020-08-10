Рост тарифов ЖКХ необходим для сохранения качества их услуг. Так считает ФАС

ФАС объяснила рост тарифов ЖКХ даже в коронакризисный год. Все это для стабильной работы и сохранения качества услуг.

Рассказывает замруководителя службы Алексей Королев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Пересмотр тарифов необходим для стабильной работы коммунальных предприятий и сохранения качества услуг», — подчеркнул Королев.

Правда, вопрос, станут ли от этого услуги качественнее.

«Стала ли вода в наших кранах за год на 4% чище и горячее — вопрос скорее философский» — пишет издание.

Ремонт в подъезде тоже у многих не блещет (если он вообще был). На старую краску подкрасят, на старую плитку положат новую (на первом этаже). И вкрутят в те же дырки откидной пандус. После пары напоминаний и жалоб.