Реструктурировать кредиты пострадавшим от коронавируса продолжат до 31 декабря

Для поддержки экономики в период пандемии, которая всё ещё не закончилась, Центробанк РФ принял новые меры. До 31 декабря банкам рекомендовано продолжить реструктурировать кредиты пострадавшим от COVID-19 клиентам.

Кроме того, в случае именно такого обращения заемщика, банки должны провести реструктуризацию путем изменения валюты с иностранной на рубли. Принудительное выселение должников из жилых помещений, на которые обращено взыскание, до 31 декабря тоже необходимо приостановить. Эта же мера касается и должников по взносам в жилищные накопительные кооперативы.

Ранее совет директоров Банка России принял регуляторные послабления в банковском секторе для поддержки восстановления экономики от пандемии коронавируса COVID-19. Одна из мер — стимулирование банков к урегулированию проблемных кредитов системообразующих организаций через получение от компаний отступного или залога в виде акций этих компаний.