В больничном листке может быть указано сокращенное название организации

Московское отделение Фонда социального страхования в письме от 14.07.2020 № 14-15/7710-1110-ЛНК объяснило, какая ошибка в названии организации при оформлении больничного листа является критической.

Сокращенное или неточное написание наименования организации следует считать технической ошибкой — техническим недочетом заполнения строки «место работы — наименование организации», что не влияет на величину выплачиваемого пособия. Листок нетрудоспособности в подобном случае не требует замены в медицинской организации и может быть принят страхователем (работодателем) к расчету и выплате пособия на общих основаниях.

Однако, если при заполнении листка нетрудоспособности в строке «место работы — наименование организации» указана совершенно другая организация, такие листки нетрудоспособности считаются испорченными, не могут быть приняты к расчету и оплате за счет средств ФСС и в соответствии с пунктом 58 Порядка подлежат замене на дубликат в медицинской организации.