В рамках борьбы с бедностью предложили не включать в МРОТ некоторые допвыплаты

Эксперты Народного фронта предложили не засчитывать в МРОТ компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, а также взять проблему начисления зарплаты ниже прожиточного минимума на парламентский контроль.

«Существует правовой пробел, которым могут пользоваться работодатели, а именно нормы ТК, которые не запрещают включать в МРОТ компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Такие случаи нередко встречаются в сфере образования и здравоохранения, где должностной оклад работника за исполнение должностных обязанностей может быть ниже МРОТ», — пояснил заместитель руководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе и координации тематических площадок Арсений Беленький.

Напомним, Постановлениями Конституционного Суда от 07.12.2017 № 38-П и от 11.04.2019 № 17-П признано, что районные коэффициенты, оплата праздничных (выходных) дней, а также ночной и сверхурочной работы должны быть исключены из МРОТ.

В ОНФ также сообщили, что в сентябре Госдума проведет расширенное экспертное совещание по вопросам снижения уровня бедности. Эксперты ОНФ представят на нем дополнительные предложения по снижению уровня бедности в два раза, как того требует президентский Указ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г.»